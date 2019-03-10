رياضة | رئيس الزمالك يتابع نقل الجماهير لبرج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يتابع نقل الجماهير لبرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع رئيس نادي الزمالك ، حركة نقل أعضاء النادي ، لملعب الجيش بمدينة برج العرب، لمؤازرة فريق الكرة الأول في مباراته الهامة أمام فريق جورماهيا الكيني، بالجولة الخامسة لدور المجموعات ، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتى ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء .

وحرص رئيس الزمالك على متابعة نقل الأعضاء من مقر النادي إلى ملعب برج العرب بنفسه، حيث بدأ أعضاء نادي الزمالك في التواجد داخل الحافلات المخصصة من قبل مجلس الإدارة للسفر إلى الإسكندرية.

وخصص مجلس إدارة نادي الزمالك ٤٠ حافلة كبيرة من اجل نقل الأعضاء ولاعبي الفرق الجماعية ، لملعب المباراة من أجل تشجيع الفريق في مباراة جورماهيا الكيني.