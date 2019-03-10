رياضة | نيمار ينقلب على باريس سان جيرمان بقرار مفاجئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار ينقلب على باريس سان جيرمان بقرار مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية ، إلى أن البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان هدد إدارة النادي بالرحيل خلال الصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن نيمار سئم في باريس سان جيرمان بسبب قلة طموحات الفريق خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان واتخاذ خطوة جديدة في الصيف المقبل في ظل رغبة ريال مدريد بضمه ضمن مشروع الرئيس فلورنتينيو بيريز.

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واشترط نيمار على باريس سان جيرمان التعاقد مع لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني الحالي وبرشلونة السابق أو الرحيل في الصيف.

واكدت التقارير على أن باريس يدرك جيداً بأن وصول إنريكي لقيادة الفريق معقد للغاية بسبب ارتباطه بعقد مع المنتخب الإسباني ولكن ستكون هناك محاولات من جانب النادي لفتح مفاوضات معه.

وفقد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الثقة من اللاعبين والجماهير بعد توديع دوري الابطال.