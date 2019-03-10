رياضة | ساديو ماني يعادل رقم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يعادل رقم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة هدافي الريدز بعد تألقه مساء اليوم في لقاء بيرنلي بالجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الثاني في شباك فريق بيرنلي بالدقيقة 29 فيما سجل زميله فيرمينيو الهدف الأول في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

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ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن ساديو ماني أصبح خامس لاعب في ليفربول يسجل في 6 مباريات متتالية بالدوري.

وسبق ماني الرباعي مايكل أوين ، فرناندو توريس ، لويس سواريز ومحمد صلاح في ليفربول محققين نفس الإنجاز.

وسجل ماني في المباريات الخمسة السابقة ضد أرسنال وكريستال بالاس وليستر سيتي وبورنموث وواتفورد ثم عاد ليسجل اليوم في شباك بيرنلي.