رياضة | إيسكو ينتظر قرار صادم في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيسكو ينتظر قرار صادم في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجهز إدارة ريال مدريد للإعلان عن معاقبة إيسكو، صانع ألعاب الفريق بسبب سلوكه غير الاحترافي قبل مباراة الفريق ضد أياكس أمستردام الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

وكان إيسكو قد رفض ركوب حافلة الفريق مع زملائه بعدما استبعده المدير الفني سانتياجو سولاري من التشكيلة النهائية للمباراة.

ورغم التوتر بين المدير الفني واللاعب، إلا أن قرار فرض عقوبة على إيسكو جاء من إدارة النادي، إذ لم يطلب سولاري معاقبته، ومن المنتظر الإعلان عن العقوبة خلال الساعات المقبلة.

ويخوض ريال مدريد مباراة الجولة 27 من الليجا أمام بلد الوليد الليلة، بينما استبعد إيسكو أيضا من قائمة الفريق التي تشهد تغييرات بالجملة.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 48 نقطة، بينما يحتل بلد الوليد المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، متقدما عن مراكز الهبوط بثلاث نقاط فقط.