رياضة | فيرمينيو يدخل تاريخ ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرمينيو يدخل تاريخ ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد البرازيلي فيرمينيو لهز الشباك مع ليفربول خلال مواجهة بيرنلي مساء اليوم في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فيرمينيو في معادلة النتيجة لصالح ليفربول بتسجيل هدف التعادل بعدما تقدم فريق بيرنلي في الدقيقة 6 عن طريق اشلي ويستوود بالشوط الأول.

ذكر موقع سكواكا المتخصص في الاحصائيات، أن فيرمينيو سجل الآن هدفه العاشر مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويعد هذا الموسم الرابع على التوالي الذي يسجل فيه فيرمينيو 10 أهداف أو أكثر مع الريدز وجاءت المواسم كالتالي:

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2015/16: 10 أهداف

2016/17: 11 أهداف

2017/18: 15 أهداف

2018/19: 10 أهداف