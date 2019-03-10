رياضة | بيريز يجتمع مع رونالدو لحسم صفقات ريال مدريد

يستعد الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد لمقابلة البرازيلي رونالدو نجم الريال وبرشلونة الإسباني السابق خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن ريال مدريد سيواجه فريق بلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني، حيث سيتلقي بيريز برونالدو كون الأخير مالكًا لنادي بلد الوليد في الفترة الحالية.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن بيريز سيحاول التحدث مع رونالدو لقيام الأخير بإقناع مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالانضمام للريال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

ويذكر أن مباراة ريال مدريد وبلد الوليد ستُقام اليوم في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت إسبانيا على ملعب نيوفو جوسي زوربيلا.

وسيغيب البرازيلي فينسيوس جونيور عن صفوف ريال مدريد بسبب الإصابة والتي تعرض لها في مباراة أياكس الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي ريال مدريد على استعداد لدفع 350 مليون يورو لضم نيمار في الميركاتو الصيفي المقبل.