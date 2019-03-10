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رياضة | محمد صلاح يصنع هدف ليفربول الأول أمام بيرنلي (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يصنع هدف الأول أمام بيرنلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيلتا فيغو

0

x
13:00

1

ريال بيتيس

جيرونا

-

x
17:15

-

فالنسيا

إشبيلية

-

x
19:30

-

ريال سوسييداد

ليفانتي

-

x
19:30

-

فياريال

بلد الوليد

-

x
21:45

-

ليفربول

3

x
14:00

2

بيرنلي

0

x
16:05

0

وولفرهامبتون

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آرسنال

-

x
18:30

-

مانشستر يونايتد

بيترو أتلتيكو - أنجولا

1

x
15:00

0

نصر حسين داي - الجزائر

نكانا - زامبيا

0

x
15:00

0

زيسكو يونايتد - زامبيا

أشانتي كوتوكو - غانا

0

x
15:00

0

الهلال - السودان

الرجاء الرياضي - المغرب

x
18:00

حسنية أكادير - المغرب

النادي الصفاقسي - تونس

x
18:00

النجم الساحلي - تونس

ساليتاس - بوركينا فاسو

x
18:00

إينوجو رينجرز - نيجيريا

نهضة بركان - المغرب

x
21:00

أوثو دويو - الكونجو

الزمالك - مصر

x
21:00

غور ماهيا - كينيا

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