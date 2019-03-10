رياضة | ريال مدريد يحدد أولى صفقات الصيف

حدد الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أول صفقة ستنضم إلى صفوف النادي الملكي في صيف 2019.

وذكر موقع DIARIO GOL الإسباني أن بيريز يبحث عن الحلول القصيرة والتي تُفيد ريال مدريد للنجاة من الفترة الصعبة والتي يمر بها الفريق الملكي حاليًا بعد توديع بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وأفاد موقع DIARIO GOL أن بيريز اختار استعادة اللاعب الكولومبي خيمس رودريغيز من صفوف بايرن ميونيخ الألماني ليكون أول صفقة للنادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكان خيمس انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد لمدة موسمين.

ولا يريد بايرن ميونيخ دفع 42 مليون يورو لشراء خيمس نهائيًا من الريال، مما جعل بيريز يفكر في إعادته للنادي الملكي ليكون أولى صفقات الفريق للموسم المقبل.

وكان بايرن ميونيخ دفع 10 ملايين يورو لاستعارة خيمس من ريال مدريد.

ويقترب الثنائي داني سيبايوس وبراهيم دياز من الرحيل عن صفوف الريال بمجرد نهاية الموسم الجاري لعدم المشاركة بشكل منتظم مع النادي الملكي.