انت الان تتابع تفاصيل جديدة من الأهلي حول إصابة الشناوي وهشام محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

أجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على الكاحل أمس السبت، في أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، عقب انتهاء مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي أُقيمت أمس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعدما غادر اللاعب اللقاء للإصابة إثر سقوط أحد لاعبي فيتا كلوب على قدمه في كرة مشتركة، ليحل محله الحارس علي لطفي، وأثبتت الأشعة إصابة حارس القلعة الحمراء، بالتواء في الكاحل، وستتحدد مدة غيابه عقب عودة اللاعب إلى القاهرة، لتحوم الشكوك حول مشاركته في مبارتي شبيبة الساورة والزمالك المقبلتين.

كما يجري هشام محمد، لاعب وسط الأهلي، أشعة على الركبة عقب عودة الفريق إلى القاهرة، بعدما اشتكى من آلام خلف الركبة قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي أقيمت أمس، وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم المجازفة باللاعب، وقرر خروجه من قائمة المباراة، وتحدد الأشعة التي يجريها اللاعب التشخيص الدقيق لحالته وموعد انتظامه