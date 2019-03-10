عظماء إفريقيا.. أشيمبونج الذي أفسد عيد كينيا بأهدافه

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تقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «عظماء إفريقيا»، لإلقاء الضوء على نجوم القارة، الذين تألقوا بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كان 2019، التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل

أفسد بأهدافه العيد الوطني الأول لكينيا، أسهم في كتابة السطور الأولى في تاريخ كرة القدم الغانية مع كأس الأمم الإفريقية بالتتويج بلقبي 1963 و1965 وتوج هدفًا للأخيرة، قاد النجوم السوداء للمشاركة للمرة الأولى في تاريخها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، محققًا إنجازًا كبيرًا بالوصول إلى ربع النهائي، أنه بين أشيمبونج أحد أساطير الكرة الغانية الذي ولد يوم 2 فبراير من عام 1939، والذي يعد أحد أساطير كأس الأمم الإفريقية تلك البطولة التي ستحتضن مصر نسختها رقم 32 الصيف المقبل.

إفساد العيد الوطني لكينيا تحتفل كينيا يوم 12 ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني، احتفالًا باستقلالها وتأسيس الجمهورية في البلاد في عام 1964، وفي العيد الأول عام 1965، لم تجد كينيا أفضل من استقبال منتخب غانا لخوض مباراتين وديتين، خاصة أن النجوم السوداء توجوا قبلها بشهر واحد فقط بلقب كأس الأمم الإفريقية في

إفساد العيد الوطني لكينيا تحتفل كينيا يوم 12 ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني، احتفالًا باستقلالها وتأسيس الجمهورية في البلاد في عام 1964، وفي العيد الأول عام 1965، لم تجد كينيا أفضل من استقبال منتخب غانا لخوض مباراتين وديتين، خاصة أن النجوم السوداء توجوا قبلها بشهر واحد فقط بلقب كأس الأمم الإفريقية في تونس. لم يجتمع المنتخب الكيني قبل تلك المباراة منذ فترة طويلة، وكان المنتخب الغاني قويًا للغاية، ومع بداية اللقاء الذي حضره رئيس البلاد جومو كينياتا، كان مصدر الفزع الكيني الأول هو لاعب يدعى بين أشيمبونج، مهاجم النجوم السوداء الذي تكفل وحده بهز شباك كينيا بأربعة أهداف قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق، والذي انتهى بنتيجة 6-1، ليقرر الرئيس مغادرة الملعب مباشرة عقب نهاية الشوط الأول. وكان البعض يظن أن رئيس كينيا سيعود لمشاهدة الشوط الثاني، إلا أن نتيجة الشوط الأول وحدها، كانت كفيلة بأن يقرر أن لا يحضر أي مباراة مرة أخرى، ومباشرة مع بداية شوط المباراة الثاني، وصلت النتيجة إلى تقدم غانا بنتيجة 8-1، وتحول اللقاء ما يشبه مباراة في كرة السلة حتى انتهت المواجهة بنتيجة 13-2، وسط دهشة الجمهور الكيني من قدرة فريقه على تسجيل هدفين أمام هؤلاء النجوم. Advertisements وقال مدرب كينيا، رايان باتشيلور، الذي تم استدعاؤه فقط لتدريب الفريق في المباراتين: "تلقينا درسًا قاسيًا من غانا، وعلينا تعلم الدرس قبل المباراة الثانية، الفزع الأكبر بالنسبة لي هو كيفية السيطرة على مهاجمهم بين أشيمبونج، فلقد تلاعب بنا بكل الطرق الممكنة دون أي رد من جانبنا، وإذا تمكنا من السيطرة عليه، فسنضمن الفوز بنصف المعركة، يجب إيقافه بأي صورة، وأن لا يحصل على فرصة استقبال الكرة، وأن لا يحظى بثانية واحدة ليفكر في كيفية استغلال الكرة". ويبدو أن الخطة التي وضعها باتشيلور في المباراة الثانية كانت مميزة للغاية، حيث تمكنت كينيا من إنهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3. التوهج الإفريقي التوهج الإفريقي توج بين أشيمبونج بأول لقبين مع المنتخب الغاني طوال تاريخها في كأس الأمم الإفريقية، وكان ذلك في نسخة 1963 التي أقيمت في غانا بالذات، تلك النسخة التي لم تشهد تألقا لافتا للنظر له، حيث خطف الأضواء حينها زميله في منتخب النجوم السوداء إدوارد أكواه. وكان الانفجار الحقيقي لأشيمبونج في نسخة 1965 في تونس، حيث حصد لقب الهداف برصيد 3 أهداف مناصفة مع زميله أوسي كوفي ولاعب المنتخب الإيفواري أوستاش مانجلي. معاصرة الإنجاز المصري معاصرة الإنجاز المصري وجود أشيمبونج في قائمة المنتخب الغاني الذي شارك للمرة الأولى في تاريخه بالأولمبياد، في نسخة طوكيو 1964، ولم يسجل أي أهداف في تلك البطولة. وتصدرت غانا مجموعتها في تلك البطولة التي ضمت إلى جانبها كلا من اليابان والأرجنتين، لتتأهل إلى ربع النهائي، حيث كانت على موعد مع المنتخب الوطني، وفاز الفراعنة حينها بنتيجة 5-1. وكانت مصر قريبة للغاية من الفوز بميدالية أولمبية في كرة القدم في تلك النسخة، إلا أنها خسرت في نصف النهائي أمام المجر بنتيجة 6-0، قبل أن تخسر في مباراة الميدالية البرونزية أمام ألمانيا بنتيجة 3-1، وهو أفضل إنجاز للكرة المصرية في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية، مناصفة مع نسخة أمستردام 1928.

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