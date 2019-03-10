انت الان تتابع اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إلغاء الدوري والكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

حسم هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل بشأن ما تردد خلال الفترة الماضية، عن إلغاء بطولة الدوري الممتاز، أو الكأس للموسم الحالي (2018-19)، بسبب استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، وأكد أبو ريدة، في تصريحات تليفزيونية، أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء بطولة الدوري أو الكأس، مشيرًا إلى أن الاستعدادات لاستضافة أمم إفريقيا تسير بشكل جيد، ونتمنى أن يخرج الحدث بشكل يليق بمصر.

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وعن استبعاد ملعب بورسعيد، أوضح أبو ريدة: «بالفعل خرج استاد بورسعيد من حسابات استضافة مباريات أمم إفريقيا، بسبب المشكلات الإنشائية هناك، وعاد استاد السلام إلى الحسابات مرة أخرى لاستضافة المباريات». وتابع أبو ريدة: «قرار تأجيل أمم إفريقيا لمدة أسبوع رغم أنه قرار الاتحاد الإفريقي فإنه