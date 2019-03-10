اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إلغاء الدوري والكأس

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١٠ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
حسم هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل بشأن ما تردد خلال الفترة الماضية، عن إلغاء بطولة الدوري الممتاز، أو الكأس للموسم الحالي (2018-19)، بسبب استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، وأكد أبو ريدة، في تصريحات تليفزيونية، أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء بطولة الدوري أو الكأس، مشيرًا إلى أن الاستعدادات لاستضافة أمم إفريقيا تسير بشكل جيد، ونتمنى أن يخرج الحدث بشكل يليق بمصر.
وعن استبعاد ملعب بورسعيد، أوضح أبو ريدة: «بالفعل خرج استاد بورسعيد من حسابات استضافة مباريات أمم إفريقيا، بسبب المشكلات الإنشائية هناك، وعاد استاد السلام إلى الحسابات مرة أخرى لاستضافة المباريات». وتابع أبو ريدة: «قرار تأجيل أمم إفريقيا لمدة أسبوع رغم أنه قرار الاتحاد الإفريقي فإنه
وتابع أبو ريدة: «قرار تأجيل أمم إفريقيا لمدة أسبوع رغم أنه قرار الاتحاد الإفريقي فإنه جاء في صالحنا حتى نستطيع التجهيز للبطولة عقب نهاية شهر رمضان، وبالتالي سيكون لدينا الوقت الكافي لتلافي جميع المشكلات.
ومن المقرر أن تصل لجنة من الاتحاد الإفريقي الكاف إلى مصر اليوم، لمعاينة الملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، على أن تحسم بعد المعاينة الملاعب الستة النهائية التي تستضيف مباريات البطولة، ومن المتوقع أن تعلن اللجنة قرارها بشأن ملعب بورسعيد يوم 15 مارس الجاري.
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