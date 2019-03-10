انت الان تتابع سترلينج يستهدف الرباعية التاريخية مع مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

مانشستر سيتي

طالب النجم الإنجليزي رحيم سترلينج الذي سجل هاتريك أمس في مباراة واتفورد، بضرورة حفاظ مانشستر سيتي على صلابتهم الذهنية الحالية من أجل تحقيق موسم للتاريخ، وحطم رجال بيب جوارديولا العديد من الأرقام القياسية الموسم الماضي، في طريقهم إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بـ100 نقطة إلى جانب التتويج بلقب كأس الرابطة، ونجح السيتي هذا الموسم في الدفاع عن لقبه بنجاح في الكأس، ولا يزال ينافس على رباعية تاريخية هي الدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

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وقال سترلينج في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو": "الأمر يسير بصورة جيدة معي ومع الفريق بشكل عام، توجنا بلقب بالفعل، ولا يهم عدد الأهداف التي أسجلها، بل ما يهم هو عدد الكؤوس التي سأحملها بنهاية الموسم". وأضاف: "من المهم للغاية أن نواصل بنفس تلك العقلية المميزة، ونرى بنهاية الموسم إلى أي مدى سنصل، نعرف