سترلينج يستهدف الرباعية التاريخية مع مانشستر سيتي

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١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
مانشستر سيتي
طالب النجم الإنجليزي رحيم سترلينج الذي سجل هاتريك أمس في مباراة واتفورد، بضرورة حفاظ مانشستر سيتي على صلابتهم الذهنية الحالية من أجل تحقيق موسم للتاريخ، وحطم رجال بيب جوارديولا العديد من الأرقام القياسية الموسم الماضي، في طريقهم إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بـ100 نقطة إلى جانب التتويج بلقب كأس الرابطة، ونجح السيتي هذا الموسم في الدفاع عن لقبه بنجاح في الكأس، ولا يزال ينافس على رباعية تاريخية هي الدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.
وقال سترلينج في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو": "الأمر يسير بصورة جيدة معي ومع الفريق بشكل عام، توجنا بلقب بالفعل، ولا يهم عدد الأهداف التي أسجلها، بل ما يهم هو عدد الكؤوس التي سأحملها بنهاية الموسم". وأضاف: "من المهم للغاية أن نواصل بنفس تلك العقلية المميزة، ونرى بنهاية الموسم إلى أي مدى سنصل، نعرف
وأضاف: "من المهم للغاية أن نواصل بنفس تلك العقلية المميزة، ونرى بنهاية الموسم إلى أي مدى سنصل، نعرف جيدًا صعوبة البطولات التي نشارك بها والفرق التي نواجهها، فنحن نواجه أفضل اللاعبين، ومن الوارد أن يحدث أي شيء، وبالتالي علينا التمتع بالتواضع، والقتال في كل مباراة".
وعن ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي تحصل عليها أمس قال: "لم أستمع إلى ما قاله الحكم في مشاورته مع حكم الراية، ولكني كنت على ثقة بأن الكرة ليست تسللا، وكنت آمل في أن يفكر بصورة أفضل، وهو ما حدث بالفعل ومنحنا الهدف، عانيت من التوتر في تلك اللحظة، وشعرت بالسعادة في نهاية المطاف".
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