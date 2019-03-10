انت الان تتابع أحمد الطيب يوضح لماذا ينتقد ويهاجم الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
أحمد الطيب
كشف أحمد الطيب، المعلق الرياضي بقنوات «بي إن سبورت»، عن سبب انتقادة للنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، حيث قال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «حصول الأهلي على نقطة واحدة من 9 نقاط من مجموع 3 مباريات، خارج ملعبه إفريقيا وتسجيله هدفا ودخول مرماه 3، هو سبب انتقادنا لمستوى النادي الأهلي ليس أكثر، لا نقصد تجريحًا أو إهانة أو تحفيلًا، أو الكلام الخايب اللى بيعتقده الخايبين فقط، الأهلي مش بتاعك بس الأهلي بتاعنا كلنا».
وتحدث الطيب عن هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي جمعت بينهما أمس، حيث كتب عبر حسابه بـ«تويتر»: «قلت لك أمس لا تقلق!! ستخسر ولكنك ستتأهل، ولكن الأهم أن لاسارتي مش كوتش ناد بحجم الأهلي وفلوس رمضان صبحي كان أفضل تروح لأحمد حجازي وحسين الشحات لازم يكون أساسي وأزارو
ووضع الأهلي نفسه في مأزق بعد السقوط أمام فيتا كلوب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا، ليتجمد رصيد الأحمر عند 7 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتًا، بينما ارتفع رصيد فيتا كلوب إلى 7 نقاط في المركز الثاني، قبل لقاء شبيبة الساورة الجزائري وضيفه سيمبا التنزاني، ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة القادمة لحسم التأهل.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الطيب يوضح لماذا ينتقد ويهاجم الأهلي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.