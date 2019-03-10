انت الان تتابع أحمد الطيب يوضح لماذا ينتقد ويهاجم الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

أحمد الطيب Advertisements

كشف أحمد الطيب، المعلق الرياضي بقنوات «بي إن سبورت»، عن سبب انتقادة للنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، حيث قال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «حصول الأهلي على نقطة واحدة من 9 نقاط من مجموع 3 مباريات، خارج ملعبه إفريقيا وتسجيله هدفا ودخول مرماه 3، هو سبب انتقادنا لمستوى النادي الأهلي ليس أكثر، لا نقصد تجريحًا أو إهانة أو تحفيلًا، أو الكلام الخايب اللى بيعتقده الخايبين فقط، الأهلي مش بتاعك بس الأهلي بتاعنا كلنا».

وتحدث الطيب عن هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي جمعت بينهما أمس، حيث كتب عبر حسابه بـ«تويتر»: «قلت لك أمس لا تقلق!! ستخسر ولكنك ستتأهل، ولكن الأهم أن لاسارتي مش كوتش ناد بحجم الأهلي وفلوس رمضان صبحي كان أفضل تروح لأحمد حجازي وحسين الشحات لازم يكون أساسي وأزارو