انت الان تتابع الزمالك لسيد عبد الحفيظ: إنت موظف في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

سيد عبد الحفيظ

علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بشأن تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب، المقرر له يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز، وأوضح أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: «لا نشغل بالنا.. في بداية الموسم لم يخرج أي مسؤول للحديث عن الأهلي رغم أن وضعه كان أكثر سوءًا في المسابقة»، مضيفًا: «يُطلب من المسؤولين في الأهلي الخروج بتلك التصريحات حتى تعلم الجماهير أنهم يؤدون عملهم، لكنها ليست أجواء كرة قدم».

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وكان الزمالك قد طلب تأجيل مباراة المقاولون المقرر لها الخميس، بسبب ضيق الوقت قبل السفر للجزائر لمواجهة نصر حسين داي، بدور المجموعات للكونفدرالية، ليرد عبد الحفيظ: «لماذا تم تأجيل مباراة الزمالك لمدة 24 ساعة، وأنا أعلم أن الكونفدرالية أقوى من دوري الأبطال.. هل عاد الزمالك من إفريقيا والأهلي عاد