الامارات | صنداي تايمز: وثائق مسربة تكشف دفع قطر 880 مليون دولار سراً لـ "فيفا"

شكرا لقرائتكم خبر عن صنداي تايمز: وثائق مسربة تكشف دفع قطر 880 مليون دولار سراً لـ "فيفا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة صنداي تايمز عن امتلاكها وثائق مسربة توضح قيام قطر بدفع 880 مليون دولار سراً للاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل 21 يوماً من التصويت على حق استضافة كأس العالم 2022، لافتة إلى أن هذه الوثائق ستضاف إلى قائمة طويلة من المعاملات القطرية المريبة التي أحاطت بفوز الدوحة باستضافة مونديال العالم 2022.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في عددها الصادر أمس، أن مديرين تنفيذيين في قناة الجزيرة القطرية وقعوا عقداً بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حق بث كأس العالم في 2018 و2022 قبل اختيار الدولة المضيفة للبطولتين، كما تضمنت العقود عرضاً بقيمة 100 مليون دولار سيتم دفعها في حساب مخصص للفيفا فقط إذا نجحت قطر في الاقتراع.

وأشارت إلى وجود عقد ثانٍ لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر على "فيفا" في 2013، وهو الآن جزء من التحقيقات في قضية الرشى التي هزت اسم الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأسهمت في التغييرات الكبيرة التي حدثت في الاتحاد.

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وأضافت: "قطر اشترت حق الاستضافة فعلياً عبر الرشاوى والعرض البالغ 400 مليون دولار يمثل انتهاكاً واضحاً لأنظمة الرشاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم".

ونقلت تصريحات لمسؤول بلجنة الرياضة والإعلام الرقمية، داميان كولينز، الذي قال إن: "الاتحاد الدولي لكرة القدم يجب أن يقوم بتجميد تلك الأموال، ويفتح تحقيقاً في تلك العقود التي تخالف القوانين.