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ليفربول ينهي الشوط الأول متقدمًا على بيرنلي بهدفي فيرمينو وماني

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من لقاء ليفربول الإنجليزي مع نظيره بيرنلي، بتقدم الريدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 30 من الممتاز «بريميرليج».

تقدم بيرنلي عن طريق وود في الدقيقة 6، من ركلة ركنية دخلت مباشرة في المرمى بعد تدخل ثلاثة لاعبين مع أليسون حارس ليفربول، الذي أدى اعتراضه على الهدف إلى حصوله على كارت أصفر.

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ضغط ليفربول بقوة بعد الهدف ومن عرضية سحرية من محمد صلاح، استطاع فيرمينو إدراك التعادل في الدقيقة 20.

واصل ليفربول ضغطه ومن كرة داخل المنطقة حاول صلاح لحاقها وإيداعها مرمى بيرنلي، شتتها المدافع قبله لتذهب إلى ساديو ماني ليودعها المرمى في الدقيقة 29.

شهدت الدقائق المتبقية من أحداث الشوط الأول استحواذ تام على الكرة من ليفربول دون ترجمته إلى أهداف لينتهي الشوط بتقدم الريدز 2-1.

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