شكرا لقرائتكم خبر عن «السلمي» حكمًا لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم التونسي الصادق السلمي لقيادة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في إطار الجولة السادسة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

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وسيعاون «السلمي» في المباراة التي تقام على ستاد برج العرب، مساء السبت القادم، كل من مواطنه أيمن إسماعيل والمساعد الليبي عطية أمساد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بمجموعته برصيد 7 نقاط، متخلفًا عن شبيبة الساورة، صاحب المركز الأول، بنقطة واحدة.

يذكر أن «السلمي» قد أدار مباراتين سابقتين للأهلي في البطولة الحالية، أقيما على ستاد برج العرب، أمام كل من جيما آبا جيفار وفيتا كلوب، وانتهتا بنتيجة 2-0 للقلعة الحمراء.