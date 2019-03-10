شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تشترط فوز الزمالك على جورماهيا لتأجيل لقاء المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تنتظر لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، نتيجة لقاء الزمالك مع جورماهيا الكيني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، للموافقة على طلب الأبيض بتأجيل لقاء المقاولون العرب المقرر له، الخميس، 14 مارس الجاري.
وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة المسابقات تشترط فوز الزمالك في اللقاء على الفريق الكيني للموافقة على طلب التأجيل، حتى يتيح الفرصة للفريق للاستعداد الجيد لمباراته التي ستكون فاصلة أمام نصر حسين داي وعدم تعريض لاعبي الفريق للإرهاق.
كان رئيس الزمالك أكد أن الفريق سينهي مباراته مع جورماهيا الكيني، والمقررة اليوم الأحد ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، ويتوجه بعدها إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي، في ختام دور المجموعات، في إشارة إلى أن الفريق لن يخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري.
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