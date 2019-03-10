شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي»: نركز في لقاء شبيبة الساورة.. وموقف الأهلي بالمجموعة صعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تفكيره حاليا ينصب على مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة الجزائري، السبت المقبل، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وأضاف لاسارتي أن الأمور الآن باتت أصعب في موقف الأهلي بالمجموعة؛ وذلك بسبب نتيجة مباراة فيتا كلوب، ولكنها مازالت بين أقدام لاعبي الفريق في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات؛ من أجل حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وأوضح أن الأهلي أمامه مباراة غاية في الصعوبة والأهمية أمام شبيبة الساورة، يجب أن يحقق فيها الفوز من أجل التأهل.

وأتم لاسارتي حديثه بأن الخسارة أمس أمام فيتا كلوب الكونغولي لم تكن عادلة، خاصة أن الأهلي كان الأفضل في أوقات كثيرة من المباراة.