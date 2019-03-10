شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيرنلي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب آنفيلد، وتنطلق في الثانية ظهرا، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريمييرليج».
وجاء التشكيل كالتالي:
أليسون، أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون، فابينيو، فينالدوم، لالانا، ماني، صلاح، فيرمينو.
ويتواجد على دكة البدلاء: مينوليه، لوفرين، كيتا، هيندرسون، ستوريدج، شاكيري، أوريجي.
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