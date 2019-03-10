اخبار الرياضه

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم في مواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيرنلي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب آنفيلد، وتنطلق في الثانية ظهرا، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الممتاز «بريمييرليج».

Advertisements

وجاء التشكيل كالتالي:

أليسون، أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون، فابينيو، فينالدوم، لالانا، ماني، صلاح، فيرمينو.

ويتواجد على دكة البدلاء: مينوليه، لوفرين، كيتا، هيندرسون، ستوريدج، شاكيري، أوريجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا