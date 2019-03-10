شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. استبعاد استاد بورسعيد من ملاعب أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، استبعاد استاد بورسعيد الذي كان مرشحا لاستضافة مباريات البطولة، نتيجة وجود توصية من لجنة هندسية بضرورة استبعاده لوجود شرخ ضخم في المدرج البحري يحتاج لوقت طويل لإصلاحه.

وعلمت «المصري اليوم» أن هناك اتجاها لتجهيز استاد الإسماعيلية للتواجد ضمن الملاعب المقرر أن تستضيف اللقب الأفريقى الكبير، والمقرر إقامته في يونيو المقبل، بمشاركة ٢٤ منتخباً أفريقيًا، تمثل ٦ مجموعات، تستضيفها مدن القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية.