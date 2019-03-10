سولاري يُعلن قائمة ريال مدريد بمفاجآت مدوية

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الفريق الملكي التي ستخوض مواجهة بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.
وشهدت القائمة غياب إيسكو بقرار فني، وخروج القائد سيرجيو راموس للإيقاف، كما ابتعد كارفاخال، ويورينتي، وبيل، وفاسكيز وفينيسيوس للإصابة، بينما ضم سولاري الثنائي الشاب، سيواني وكريستو.
وضمت قائمة النادي الملكي لموقعة بلد الوليد، 19 لاعبًا هم:
حراسة المرمى: كيلور نافاس، كورتوا، لوكا زيدان.
خط الدفاع: فاييخو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، إبراهيم دياز، سيبايوس، سيواني.
خط الهجوم: بنزيما، كريستو.
ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث على سلم ترتيب الليجا، برصيد 48 نقطة، بفارق 15 نقطة خلف المتصدر برشلونة، فيما يحتل الجار أتلتيكو وصافة الترتيب برصيد 56 نقطة.
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