ليفربول يعترض على هدف بيرنلي الصاعق

فاجأ بيرنلي مضيفه ليفربول بهدف مبكر خلال مباراة الفريقين يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأبدى لاعبو ليفربول اعتراضهم على الهدف، بعدما أثبتت الإعادة التلفزيونية أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر تعرض للاحتكاك المباشرة داخل منطقة الست ياردات ما منعه من متابعة ركلة ركنية نفذها أشلي ويستوود وتهادت في الشباك، علما بان تقنية الفيديو المساعد للتحكيم لا يتم الاستعانة بها في البريمير ليج هذا الموسم.

ويأمل ليفربول تحقيق الفوز على بيرنلي من أجل إعادة الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة، بعدما كان الأخير فد تغلب على واتفورد 3-1 مساء السبت ضمن الجولة ذاتها.