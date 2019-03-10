سانشيز يخطط للخروج من سجن مانشستر يوناتيد

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، يرفض الرحيل عن قلعة الشياطين الحمر في الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، إن سانشيز يرفض خطط مانشستر يونايتد للتخلي عن خدماته هذا الموسم، رغم أنه ليس ضمن أولويات المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

وأشارت إلى أن سانشيز لا يقدم أداء مميزًا منذ ارتداء قميص الشياطين الحمر في يناير/كانون ثان 2018 قادمًا من آرسنال في صفقة تبادلية مع الأرميني هنريك مخيتاريان.

ويعد سانشيز اختيارًا ثالثًا في هجوم اليونايتد عقب الثنائي الإنجليزي ماركوس راشفورد والبلجيكي روميلو لوكاكو.

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ويعاني سانشيز حاليًا من إصابة في الركبة ستبعده عن المشاركة في المباريات مع مانشستر يونايتد لمدة 6 أسابيع.

وأكدت الصحيفة أن اليونايتد لم يجد المردود الفني المنتظر من صفقة سانشيز، خاصة أن اللاعب يتقاضى راتبًا ضخمًا يبلغ 500 ألف إسترليني أسبوعيًا.

ويسمح رحيل سانشيز بتوفير موارد مالية أمام سولسكاير، كي يستغلها في دعم الفريق بصفقات جديدة.