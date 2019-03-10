مدافع سان جيرمان يبرر الخسارة المدوية أمام مانشستر يونايتد

قال بريسنال كيمبيمبي، مدافع باريس سان جيرمان، إن الاسترخاء والشعور بالرضا الزائد عن النفس وراء خروج بطل فرنسا أمام مانشستر يونايتد، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق اليونايتد واحدة من أكبر مفاجآت النسخة الحالية من دوري الأبطال بعدما سجل ماركوس راشفورد هدفا من ركلة جزاء، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليفوز الفريق الإنجليزي 3-1 في باريس، ويتأهل الفريق الإنجليزي إلى دور الثمانية بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

وكان سان جيرمان، الذي فاز 2- 0 في أولد ترافورد في ذهاب دور الستة عشر، في طريقه إلى الوصول إلى دور الثمانية قبل أن يحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد كيمبمبي.

وقال كيمبيمبي في رسالة عبر موقع "يوتيوب": "تفسيري أننا شعرنا باسترخاء كبير بعد مباراة الذهاب في أولد ترافورد. لم يكن هذا نفس فريق باريس سان جيرمان".

وأضاف: "افتقرنا للحماس واللعب بقوة وهذا ما صنع الفارق في أولد ترافورد. شعرنا بالرضا الزائد عن النفس وتعاملنا مع المباراة باسترخاء".

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وأصبح سان جيرمان أول فريق يتقدم 2- 0 خارج أرضه ذهابا ثم يودع المسابقة في دوري الأبطال.

ويأتي ذلك بعد عامين من الخروج من دور الستة عشر أمام برشلونة حيث خسر 6-1 في نوكامب بعد الفوز 4 0 ذهابا على أرضه.

وقال كيمبيمبي إنه كان من الصعب التعامل مع الهزيمة الأخيرة.

وأضاف: "إنها مؤلمة. إنها مؤلمة كثيرا. أشعر بالإحباط والغضب كما هو حال المشجعين وتعرضت لأوقات صعبة للتعامل مع الأمر".