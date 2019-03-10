شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأولمبية السعودية» يعتمد التشكيل الجديد لمجلس إدارة «مركز التحكيم الرياضي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي. وجاء التشكيل الجديد على النحو التالي: الدكتور خالد بن حسن بن سالمين بانصر (رئيساً)، الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله آل فريان (عضواً)، الدكتور عصام بن سعد بن مشني الغامدي (عضواً)، عمر بن عبدالله بن عمر باخشوين (عضواً)، هادي بن صوعان بن محمد صميلي (عضواً).



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