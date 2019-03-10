عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعتمد التشكيل الجديد لمجلس إدارة «اتحاد فنون القتال المتنوع»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية العربية اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع. وتضمن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة تعيين يزيد بن هاشم بن صالح كتوعه عضوا بدلا من النقيب محمد بن عادل بن محمد نجار. وتضمن مجلس إدارة الاتحاد: عبدالعزيز بن أسامة بن إبراهيم جليدان (رئيساً)، علي بن ناصر بن علي المنصور الشريف (عضواً)، هالة بنت محمد بن علي الحمراني (عضواً)، أحمد بن طلال بن الطيب مكي (عضواً)، يزيد بن هاشم بن صالح كتوعه (عضواً).



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