محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد بيرنلى فى الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة بيرنلى، التى تنطلق فى الثانية ظهراً على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

ذكرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على “تويتر”، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر يتواجد في التشكيلة الاساسية للفريق بمباراة اليوم.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة، خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط.

وكان مانشستر سيتى تغلب على واتفورد بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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وتسيطر حالة من القلق بين جماهير ليفربول بسبب تراجع الفاعلية الهجومية لثلاثي الهجوم، الذي يضم محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني، حيث سقط الفريق فى فخ التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ذهاباً في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى إيفرتون.

ويسعى محمد صلاح لمعادلة الرقم القياسى المسجل بإسم آلان شيرار وتحطيم الرقم القياسي المسجل بإسم فيرناندو توريس، وذلك بالتسجيل في شباك بيرنلي.

وحال نجاح محمد صلاح بالتسجيل فى شباك بيرنلي سيصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق فى الدوري الإنجليزي، حيث يسجل اللاعب المصرى الظهور الـ 66 فى مسابقة “البريميرليج” بقميص ليفربول، بينما وصل صاحب الرقم الحالى فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.

ويعد آلان شيرار هو أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع ناد واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز فى 66 مباراة عندما كان يلعب فى صفوف بلاكبيرن روفرز.

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