شكرا لقرائتكم موعد مباراة تشيلسى وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل تشيلسى اختبار صعب، أمام ولفرهامبتون، يوم الأحد 10-3-2019 على ملعب "ستامفورد بريدج" فى الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدورى الإنجليزى.

يسعى تشيلسى لاستمرار عروضه الطيبة بعد استعادة سلسلة انتصاراته فى الجولة الماضية على فولهام بهدفين لهدف.

ويسعى فريق ولفرهامبتون أيضا فى محاولة الحصول على مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية فى الموسم القادم.

القنوات الناقلة:

تذاع مباراة تشيلسى وولفرهامبتون على قناة بى أن سبورت الرياضية 2 HD، والتى تذاع عبر قمرى النايل سات والعرب سات.

التشكيل المتوقع لـ تشيلسى:

حراسة المرمى: كيبا.

Advertisements

خط الدفاع: ازبيلكوتا - ديفيد لويز - روديجير - الونسو.

خط الوسط: كانتى - جورجينهو - باركلى - بيدرو.

خط الهجوم: هازارد - هيجواين.

رفض تجميد عقوبة تشيلسى

رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" اليوم الجمعة، طلب الاستئناف الذى تقدم به نادى تشلسى الإنجليزى بتأجيل عقوبة الحرمان من قيد لاعبين جدد لفترتى انتقالات (سنة كاملة).

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم، قد قرر منع نادى تشيلسى الإنجليزى فى شهر فبراير الماضى من إبرام وعقد أى صفقات خلال فترتين مقبلتين لحساب سوق الانتقالات، بسبب مخالفات تتعلق بالنقل الدولى وتسجيل اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وغرم الفيفا، تشيلسى 460 ألف جنيه إسترلينى بعد هذه العقوبة التى ستنتهى فترتها عند فتح باب سوق الانتقالات الصيفية 2020.

ويواجه تشيلسى أزمة كبيرة فى الصيف المقبل، فى ظل رغبة البلجيكى ايدين هازارد فى الرحيل، لعدم ايجاد البديل المناسب له.