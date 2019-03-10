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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين.

يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج" في الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الأحد، المواجهة التي تجمع بين ناديا تشيلسي وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويملك تشيلسي 56 نقطة فى المركز السادس قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 43 نقطة.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين



ويسعى تشيلسى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للعودة للمربع الذهبي للبريميرليج وضمان المشاركة الموسم المقبل فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعد أن ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، الذى انحصر بين مانشستر سيتي وليفربول، كذلك الثأر من الهزيمة التي تعرض لها في مباراة الدور الاول التي جمعتهما بملعب "مولينيو" بهدفين مقابل هدف.

وإستعاد تشيلسي توازنه في مسابقة الدوري الإنجليزي بفوزه في الجولة الماضية على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة بعدما تلقى هزيمتين قاسيتين أمام أرسنال وبورنموث بنتيجة – 2 ، 0 – 4 على الترتيب.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين



ويعقد تشيلسي آماله على البلجيكي إدين هازارد وجونزالو هيجواين من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بالإضافة إلى نجم خط الوسط، الفرنسى نجولو كانتى.

في حين يعتمد وولفرهامبتون على نجمه المكسيكى راؤول خيمينز الذى سجل 11 هدفا فى المسابقة.

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مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين



فى حين يستضيف ملعب "الإمارات" في السادسة والنصف مساء اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويدخل أرسنال ومانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات متناقضة، حيث خسر أرسنال أمام رين الفرنسي بنتيجة 1 – 3 في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي بفرنسا في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، فيما حقق مانشستر يونايتد "ريمونتادا تاريخية" بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ليحجز مقعده في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، بفضل فارق الأهداف خارج الأرض، رغم خسارته 2-صفر في مباراة الذهاب في ملعب "أولد ترافورد".

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين



كما يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لإستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول الذي يستضيف بيرنلي في الثانية ظهر اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة قبل إنطلاق منافسات الجولة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.