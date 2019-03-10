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شكرا لقرائتكم تريزيجيه وكريم حافظ فى التشكيلة الأساسية لقاسم باشا أمام جوزيتبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مصطفى دينزلى المدير الفنى لنادى قاسم باشا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وكريم حافظ، التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة جوزيتبى ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى التركى.
ذكرت الصفحة الرسمية لنادى قاسم باشا بموقع "تويتر"، أن الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وكريم حافظ يتواجد فى التشكيلة الأساسية للفريق بمباراة اليوم.
ويحتل قاسم باشا المركز الـ11 فى جدول ترتيب الدورى التركى برصيد 30 نقطة، بينما يحتل جوزتيبى المركز الـ16 برصيد 26 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة.
ويعيش الثنائى المصرى حالة من التألق مع قاسم باشا، حيث صنع كريم حافظ هدفاً فى تعادل قاسم باشا مع طرابزون سبور بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين الماضى على ملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى التركى، فيما سجل محمود تريزيجيه الهدف الثانى لناديه.
كريم
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