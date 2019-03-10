شكرا لقرائتكم موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال فى الدورى الإنجليزى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض أرسنال اختيار قوى أمام نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، فى قمة الجولة الثلاثين من الدورى الإنجليزى الممتاز، على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

مانشستر يونايتد يخوض مواجهة أرسنال بمعنويات مرتفعة عقب الفوز الهام على باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة قوية قدم خلالها الشياطين الحمر أداء عاليًا واستطاعوا التأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا، بالمباراة التى أقيمت، الأربعاء الماضى، على ملعب حديقة الأمراء.

ويرى لاعبو يونايتد أن المدرب المؤقت أولى جونار سولشاير هو الرجل المناسب لتولى المسؤولية بشكل دائم، عقب قيادة الفريق إلى دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا، بعد انتصار لا ينسى على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسى.

بينما يدخل أرسنال اللقاء وسط خيبة أمل كبيرة بعد السقوط بثلاثية مقابل هدف، الخميس الماضى، أمام رين الفرنسى بدور الـ16 من الدورى الأوروبى، واقتراب الفريق من الخروج من البطولة القارية، التى يعول عليها كثيرًا بعد الخروج من جميع البطولات المحلية هذا الموسم.

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مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع فى الدورى الإنجليزى برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال، صاحب المركز الخامس، علمًا بأن مانشستر سيتى يتصدر ترتيب البريميرليغ برصيد 74 نقطة.

موعد المباراة والقناة الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

تقام مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبى، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خليل البلوشى.