مراقب مباراة الإسماعيلى من ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة...

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جدة - عمرو شويل كشف حمادة شادى منسق الشركة الراعية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم، أن الكينى حسين منسق مباراة الإسماعيلى والإفريقى التونسى فى الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا من ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الإفريقى بالجولة الختامية لدور المجموعات الإفريقى فى مباراة تحصيل حاصل للدراويش.

حمادة شادى

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