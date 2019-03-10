مانشستر يونايتد يقترب من كوتينيو بعد صافرات الاستهجان...

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جدة - عمرو شويل يدرس البرازيلى فيليب كوتينيو نجم خط وسط فريق برشلونة العودة إلى إنجلترا واللعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزى الموسم المقبل.
مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون يورو لضم كوتينيو
أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن فيليب كوتينيو تواصل مع اللاعبين الأسبان داخل صفوف مانشستر يونايتد ليخبرهم برغبته فى اللعب داخل صفوف الشياطين الحمر بدءاً من الموسم القادم، ويأتى هذا بسبب فشله فى التأقلم مع أسلوب وطريقة لعب برشلونة حتى الآن.
أوضحت الصحيفة، إن فيليب كوتينيو نجم خط وسط برشلونة يرى أن العودة إلى إنجلترا هو الخيار الأفضل له فى حال الرحيل عن البارسا، والذى قام بضمه فى انتقالات يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو.
كشفت الصحيفة، إن إدارة مانشستر يونايتد تجهز 100 مليون يورو من أجل حسم التعاقد مع البرازيلى فيليب كوتينيو فى انتقالات صيف 2019.
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