شكرا لقرائتكم صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول التشكيلة الأساسية، التى سيخوض على إثرها مباراة بيرنلى التى تنطلق فى الثانية ظهراً على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". ذكرت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول بموقع "تويتر"، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر يتواجد فى التشكيلة الأساسية للفريق بمباراة اليوم. ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة، خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط. وكان مانشستر سيتى تغلب على واتفورد بنتيجة 3 – 1 فى المباراة، التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة ذاتها. Advertisements

وتسيطر حالة من القلق بين جماهير ليفربول بسبب تراجع الفعالية الهجومية لثلاثى الهجوم الذى يضم محمد صلاح والبرازيلى روبرتو فيرمينيو والسنغالى ساديو مانى، حيث سقط الفريق فى فخ التعادل السلبى مع مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ذهاباً فى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا بالإضافة إلى إيفرتون.

ويسعى محمد صلاح لمعادلة الرقم القياسى المسجل باسم آلان شيرار وتحطيم الرقم القياسى المسجل بإسم فيرناندو توريس، وذلك بالتسجيل فى شباك بيرنلى.

وحال نجاح محمد صلاح بالتسجيل فى شباك بيرنلى، سيصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق فى الدورى الإنجليزى، حيث يسجل اللاعب المصرى الظهور الـ66 فى مسابقة "البريميرليج" بقميص ليفربول، بينما وصل صاحب الرقم الحالى فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.

ويعد آلان شيرار هو أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع ناد واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزى، حيث حقق ذلك الإنجاز فى 66 مباراة عندما كان يلعب فى صفوف بلاكبيرن روفرز.