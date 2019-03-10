شكرا لقرائتكم ليفربول ضد بيرنلى.. الريدز يتقدم بهدفين مقابل هدف فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر المباراة، التى تجمع بين ناديا ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح وبيرنلى على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بتقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.
بادر بيرنلى بالتسجيل عن طريق أشلى ويستوود فى الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح ليفربول فى تسجيل هدفين متتاليين عن طريق فيرمينو من صناعة محمد صلاح، وساديو مانى فى الدقيقتين 19 و29 من زمن الشوط الأول.
التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول فى مباراة بيرنلى ضمت كلاً من، أليسون فى حراسة المرمى، روبرتسون، فيرجيل فان ديك، ماتيب، أرنولد، فابينو، فاينالدوم، لالانا، محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو، وعلى مقاعد البدلاء، منيوليه، لوفرين، هندرسون، كيتا، شاكيرى، ستوريدج، اوريجى.
ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة، خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط.
وكان مانشستر سيتى تغلب على واتفورد بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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