شكرا لقرائتكم صافرة تونسية لمباراة الحسم بين الأهلى وبطل الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدير التونسى الصادق السالمى مباراة الأهلى وشبيبة الساورة ويعاونه كل من الليبى عطية بن ساعد، والتونسى أيمن إسماعيل. ويستضيف الأهلى نظيره شبيبة الساورة الجزائرى يوم السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا. وتلقى الأهلى خسارة فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا على يد فيتا كلوب بهدف دون رد بالأمس فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الشهداء" ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

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