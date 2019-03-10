رئيس الزمالك يتابع سلامة الجماهير لبرج العرب...

جدة - عمرو شويل تابع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، حركة نقل أعضاء النادى من مقر القلعة البيضاء لملعب برج العرب، لمؤازرة الفريق فى مباراته أمام فريق جورماهيا الكينى، بالجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك مع جورماهيا الكينى فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم وبدأ أعضاء نادى الزمالك فى التواجد داخل الحافلات المخصصة من قبل مجلس الإدارة للسفر إلى الإسكندرية.

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خصص مجلس إدارة نادى الزمالك 40 حافلة من أجل نقل الأعضاء ولاعبى الفرق الجماعية لملعب المباراة من أجل تشجيع الفريق فى مباراة جورماهيا الكينى -وفقا لما جاء فى الموقع الرسمى-.