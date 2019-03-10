شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى اليوم 10-3-2019 بالكونفدرالية والقنوات الناقلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، على استاد برج العرب، فى حضور 10 آلاف مشجع، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى الأبيض خلالها لحصد الثلاثة نقاط لتحسين حظوظه بشكل كبير فى التأهل لدور ربع النهائى حيث وضع الزمالك نفسه فى مأزق فى الثلاث جولات الأولى ولكنه أحيى آماله بالفوز الأخير على بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الماضية بهدف نظيف سجله حميد أحداد، أدى إلى احتلال الفريق الأبيض للمركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط فى المجموعة الرابعة التى تصدرها نصر حسين داى الجزائرى برصيد 7 نقاط ويليه جورماهيا الكينى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط ثم الزمالك وأخيراً بترو أتلتيكو فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

جروس يحفز لاعبيه قبل مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى

قبل مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض، على تحفيز لاعبيه لاستغلال الفوز الأخير الذى حققه الأبيض على بترو أتليتكو، بهدف دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، فضلاً عن كشف ثغرات الفريق الكينى وكيفية استغلالها لتحقيق المكسب وحصد النقاط الـ3 التى ستقرب الفريق الأبيض بشكل كبير من التأهل لدور ربع النهائى بالكونفدرالية قبل الجولة الحاسمة والأخيرة يوم 17 مارس حينما سيخرج الأبيض لملاقاة نصر حسين داى بالجزائر بينما سوف يستضيف الفريق الكينى فى نفس اليوم بترو أتلتيكو.

تعديلات التشكيل فى مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى

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وستشهد مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بعض التعديلات على التشكيلة البيضاء أبرزها عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق بعد غيابه عن مباراة بترو أتلتيكو الماضية للإيقاف بالإضافة إلى عودة محمود علاء مدافع الفريق عقب تماثله للشفاء من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة حيث أصبح جاهزا للمشاركة خلال المباريات وسيعود بجوار الونش نظرا لإصابة محمد عبد الغنى فى العضلة الضامة كما سيعتمد المدير الفنى السويسرى على المغربى حميد أحداد مهاجم الأبيض، خاصة بعدما ظهر بمستوى جيد فى المباراة الماضية أمام الفريق الأنجولى حيث استطاع تسجيل هدف الفوز للأبيض فيما سيعود عمر السعيد لقيادة خط الهجوم فى ظل تأكد غياب المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الذى توجه من القاهرة إلى فرنسا لنقل جثمان والده الذى وافته المنية الثلاثاء الماضى لإقامة مراسم الجنازة فى المغرب.

التشكيل المتوقع فى مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى

ويعد التشكيل المتوقع فى مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى مكون من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بطل كينيا يبحث عن تكرار المفاجأة

قبل مباراة الزمالك وجورماهيا يدخل بطل كينيا اللقاء ساعيًا لتحقيق المفاجأة وتكرار الفوز على المارد الأبيض مثلما فعلها فى مباراة الجولة الأولى بكينيا عندما فاز على الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين، لاسيما وأن الفريق الكينى يمتلك نفس الرغبة والحظوظ فى التأهل لدور ربع النهائى للكونفدرالية وحرص حسن أوكتاى المدير الفنى لجورماهيا الكينى، على التأكيد أن فريقه سيواجه الزمالك بهدف واحد وهو تحقيق الفوز مشددًا على أن فريقه لا يخشى أحدًا، فى ظل تأكيده على احترامه للمنافس بعدما وصف الأبيض فى تصريحاته بالعملاق، قائلاً: "الزمالك عملاق فى الشمال وجورماهيا عملاق فى شرق أفريقيا، وهكذا سيكون صراع العمالقة ونحن مستعدون"، متابعاً:"أنا قلق فقط من القرارات التحكيمية.. هدف صحيح لنا تم إلغاؤه أمام نصر حسين داى وكثير من الأخطاء غير الضرورية ضدنا.. فهذا هو قلقى الوحيد ولكن بخلاف ذلك نحن مستعدون ونستعد لمواجهة الزمالك بهدف واحد هو الفوز".