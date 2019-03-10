شكرا لقرائتكم موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدورى الإسبانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى ريال مدريد مع نظيره بلد الوليد، فى العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الإسبانى، والتى تقام فى ملعب "خوسيه زوريا".

يدخل ريال مدريد مباراة اليوم وسط أجواء متوترة بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية فى غضون أسبوع أمام برشلونة مرتين وأياكس أمستردام الهولندى، ودع على إثرها مسابقتى كأس ملك إسبانيا ودورى أبطال أوروبا، فيما تبدو حظوظه صعبة للغاية فى حصد لقب الدورى الإسبانى ”الليغا“، بعد أن أصبح الفارق مع برشلونة صاحب الصدارة 12 نقطة قبل انطلاق الجولة.

فيما يتطلع بلد الوليد إلى تحقيق مفاجأة على أرضه ووسط جماهيره تساعده فى الابتعاد عن خطر المنافسة على الهبوط والحفاظ على المركز الـ16 بجدول ترتيب المسابقة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين فى الدورى الإسبانى قد انتهت بفوز الملكى بهدفين نظيفين، أحرزهما فينيسيوس جونيور وسيرجيو راموس.

الغائبون عن ريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد فى مباراة اليوم الثنائى دانى كارفخال وفينيسيوس جونيور للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة غاريث بيل الذى تعرض لكدمة خلال مشاركته فى مباراة أياكس.

أهم عناوين الصحف عن المباراة

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جاءت أبرز عناوين الصحف العالمية الرياضية هذا الصباح.. ريال مدريد ضد بلد الوليد "لقاء الوداع لسولارى”

ميسى وسواريز يحرجان ريال مدريد بأهدافهما فى الدورى الإسبانى

تقارير.. يوفنتوس يخطط لضم راموس حال تولى مورينيو تدريب ريال مدريد

ماذا قال سولارى عن مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد فى الدورى الإسبانى؟

وتحدثت تقارير إسبانية، أن مباراة اليوم ستكون الأخيرة لسانتياجو سولارى على رأس الإدارة الفنية لنادى ريال مدريد وسط حالة من الغموض تسيطر على المدرب القادم للفريق الملكى.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربعًا بتوقيت السعودية، وتنقل عبر شاشة ”Bein Sports HD3″، بتعليق حفيظ دراجى.