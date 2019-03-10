على لطفى فى التشكيلة المثالية للجولة الخامسة بدورى الأبطال...

جدة - عمرو شويل اختار موقع " sofascore" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، على لطفى حارس النادى الأهلى فى التشكيلة المثالية للجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وشارك على لطفى بديلاً للحارس الأساسى محمد الشناوى فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى والأهلى التى أقيمت مساء أمس بملعب "الشهداء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بخسارة الأهلى بهدف دون مقابل.

وقدم على لطفى عرضاً رائعاً فى مباراة فيتا كلوب والأهلى، ونجح فى التصدى للعديد من الأهداف المحققة من جانب فيتا كلوب.

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شبيبة الساورة يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ناديا الأهلى وفيتا كلوب، بينما يحتل سيمبا المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الخامسة فى دورى أبطال أفريقيا كالتالى: