كاف يشيد بحارس الأهلى على لطفى فى مواجهة فيتا كلوب...

ذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أن الحارسين على لطفى ونيسلون لوكونج كان الثنائى الأفضل فى المباراة، موضحاً أن فيتا كلوب حقق فوزاً مهماً على الأهلى ليعزز من آماله فى التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

جدة - عمرو شويل أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، بأداء الحارسين على لطفى ونيسلون لوكونج فى المباراة التى جمعت بين ناديى فيتا كلوب الكونغولى والأهلى مساء أمس بملعب "الشهداء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف "الشوط الأول من عمر مباراة فيتا كلوب والأهلى كان متكافئاً، وشهد تألق حارس صاحب الأرض الذى حرم الضيوف من التسجيل فى مناسبتين ليثبت مكانته كواحد من أفضل لاعبى فيتا كلوب فى المواسم الخمس الأخيرة على الصعيد القارى”.

تابع، "الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا 8 مرات، عاد بشكل أقوى، وكاد يفتتح التسجيل فى أول دقائق الشوط الثانى لكن لوكونج أنقذ فريقه من جديد، حيث تصدى الحارس تصدى للكرة 3 مرات فى ثوان، لوكونج ذو الـ38 عاماً تصدى لتسديدة ناصر ماهر الأرضية لترتد الكرة إلى مروان محسن الذى لعب عرضية على رأس جونيور أجايى، لكن قوة لوكونج حرمته من الهدف الأول، قبل أن يعود ليحرم كريم نيدفيد من التسجيل من الكرة المرتدة".

واختتم "الكاف" تقريره حول مباراة الأهلى وفيتا كلوب قائلاً، "أصحاب الأرض عادوا للمباراة وتصدى لطفى ببراعة فى الدقيقة 70 لتسديدة قوية من نجوندا موزينجا بعد تمريرة كيسيندا بالكعب، اللحظة الفاصلة جاءت قبل النهاية بست دقائق حين سجل كيسيندا هدف المباراة الوحيد بكرة اصطدمت بأحد مدافعى الأهلى وغيرت اتجاهها لتضمن لفريق النقاط المهمة.

شبيبة الساورة يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ناديا الأهلى وفيتا كلوب، بينما يحتل سيمبا المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.