بوسطن يهزم ليكرز ويقترب من "البلاي أوف"

اسماء السيد - عزز بوسطن سلتيكس حظوظه في بلوغ أدوار "البلاي اوف" بفوزه على غريمه التقليدي لوس أنجليس ليكرز 120-107 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين تضاءلت آمال الأخير الذي بدأ يعد العدة للموسم المقبل.

والفوز هو الثالث لسلتيكس في آخر أربع مباريات خلال جولته في ولاية كاليفورنيا التي ينهيها الاثنين بمواجهة لوس أنجليس كليبرز. وسبق له ان تغلب أيضا على غولدن ستايت ووريرز وساكرامنتو كينغز خلال هذه الجولة.

ويحتل بوسطن المركز الخامس في المجموعة الشرقية مع 41 انتصارا مقابل 26 هزيمة. في المقابل لقي ليكرز خسارته الخامسة تواليا فتضاءلت آماله كثيرا في خوض البلاي اوف حيث يحتل المركز الحادي عشر في المجموعة الغربية برصيد 30 فوزا و36 هزيمة.

وسجل كايري ايرفينغ 30 نقطة للفائز مع 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة وأضاف كل من ماركوس سمارت وماركوس موريس 16 نقطة.

وقال ايرفينغ الذي غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد ساكرامنتو كينغز لإصابة في فخذه "أنا استمتع في الوقت الحالي. نحن ننافس على أعلى المستويات ونقدم عروضا عالية الجودة والأمر يبدأ معي. إنها خطوة اضافية لنا خلال مبارياتنا خارج ملعبنا".

أما في صفوف ليكرز، فكان الأفضل نجمه المخضرم ليبرون جيمس الذي خاض 27 دقيقة فقط لكنه نجح في تسجيل تريبل دبل مع 30 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات.

يذكر ان ايرفينغ وجيمس كانا زميلين سابقين في صفوف كليفلاند كافالييرز عندما ساهما بتتويج فريقهما باللقب عام 2016.

وخاض ليكرز المباريات في غياب ثلاثة لاعبين أساسيين هم براندون اينغرام ولورنزو بول وكايل كوزما بداعي الاصابة. واصيب اينغرام بجلطة في يده اليمنى وسيغيب حتى نهاية الموسم في حين يغيب بول منذ كانون الثاني/يناير لإصابة في كاحله قد تبعده حتى نهاية الموسم.

واعتبر جيمس بأن غيابه خمسة أسابيع بالاضافة الى ابتعاد راجون روندو للمدة ذاتها اثر كثيرا على الفريق وقال في هذا الصدد "لم أكن أتوقع الغياب على مدى خمسة أسابيع في لحظة مصيرية للفريق، كما اني لم أتوقع غياب دماغ الفريق راجون روندون لخمسة اسابيع ونصف. غيابنا في الفترة الزمنية ذاتها ألحق الأذى بالفريق".

يذكر ان مدرب ليكرز لوك والتون قرر تقليص فترة لعب جيمس في الآونة الأخيرة بعد ان فقد الفريق الأمل بنسبة كبيرة في خوض "البلاي أوف" وبدأ الفريق يتطلع الى الموسم المقبل وتعزيز صفوفه بنجم آخر من عيار جيمس. وعلى الأرجح، لن يشارك جيمس في "البلاي أوف" للمرة الأولى منذ عام 2005.

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-تورونتو ثاني المتأهلين الى "البلاي أوف"-

وبات تورونتو ثاني فريق يضمن مركزه في "البلاي أوف" عندما استغل خسارة تشارلوت هورنتس امام ميلووكي باكس 114-131. والأخير كان أول المتأهلين الى "البلاي أوف" في مطلع الشهر الحالي.

وعزز ميلووكي صدارته في للمجموعة الشرقية بتحقيقه فوزه الخمسين هذا الموسم مقابل 16 هزيمة.

وبعد ان تخلف في نهاية الشوط الأول، انتفض رجال المدرب مايك بودنهولتسر ليحققوا فوزهم الثالث على تشارلوت في أربع مواجهات بين الفريقين هذا الموسم.

وتألق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف ميلووكي وسجل 26 نقطة مع 12 متابعة وأضاف بروك لوبيز 25 نقطة.

-40 نقطة لتاونز-

وسجل كارل أنطوني تاونز 40 نقطة ونجح في 16 متابعة ليقود مينيسوتا تمبروولفز الى الفوز على واشنطن ويزاردز 135-130 بعد التمديد. لكن تاونز اضطر الى مغادرة ارضية الملعب لاصابة في ركبته اواخر المباراة.

وسجل ديريك روز 29 نقطة بينها السلة التي منحت التقدم لمينيسوتا 131-127 قبل نهاية المباراة ب58 ثانية.

وتفوق مينيسوتا على منافسه 14-9 في الوقت الإضافي ليحقق فوزه الخامس تواليا على ملعبه.

وفي المباريات الاخرى، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على فينيكس صنز 127-120، وبروكلين نتس على أتلانتا هوكس 114-112، وساكرامنتو كينغز على نيويورك نيكس 102-94.