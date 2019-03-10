على لطفى "الفائز الوحيد" فى لقاء الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على لطفى، حارس مرمى الأهلى، الفائز الوحيد فى لقاء فريقه بالأمس أمام فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الخامسة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ورغم خسارة الأهلى بهدف مقابل لا شىء إلا أن لطفى ظهر بشكل جيد واستطاع الزود عن مرماه ببسالة، بالرغم من ابتعاده عن المشاركة فى اللقاءات منذ زمن بعيد نظرا لاعتماد مدرب الأهلى على الحارسين محمد الشناوى وشريف إكرامى بشكل أساسى.

على لطفى يحل بديلا للشناوى

وشارك على لطفى فى لقاء فيتا كلوب بديلا لمحمد الشناوى الذى أصيب فى الدقيقة 20 بالتواء فى الكاحل وفشل فى استكمال اللقاء، وهو ما أدى لمشاركة لطفى.

الصدفة تلعب دورها فى اصطحاب على لطفى للكونغو

ولعبت الصدفة دوراً بارزاً فى اصطحاب على لطفى مع قائمة الفريق للكونغو بعد إصابة شريف إكرامى الحارس الثانى خلال تدريبات الفريق، وهو ما جعل المدرب الأورجوانى مارتن لاسارتى يقرر سفر على لطفى مع الفريق.