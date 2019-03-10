شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يعلن تخصيص 40 أتوبيسا للجمهور أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حركة نقل أعضاء النادى من مقر القلعة البيضاء لملعب برج العرب، لمؤازرة الفريق فى مباراته أمام فريق جورماهيا الكينى، بالجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك مع جورماهيا الكينى فى التاسعة مساء اليوم، وبدأ أعضاء نادى الزمالك التواجد داخل الحافلات المخصصة من قبل مجلس الإدارة للسفر إلى الإسكندرية.

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خصص مجلس إدارة نادى الزمالك 40 أتوبيسا لنقل الأعضاء ولاعبى الفرق الجماعية لملعب المباراة من أجل تشجيع الفريق فى مباراة جورماهيا الكينى، وفقا لما جاء فى الموقع الرسمى.



الزمالك يعلن تخصيص 400 أتوبيس للجمهور أمام جورماهيا وسط متابعة منصور