شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى السعيد لـ"سوبر كورة": وليد سليمان شوه سمعتى عشان يدارى خيبة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقع الجميع اعتزال شوقى السعيد، مدافع الزمالك والإسماعيلى السابق، بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى، عاش اللاعب حالة من التحدى والإصرار، حتى عاد من جديد من بوابة الرجاء فى تجربة مختلفة يحكى عنها المدافع الصلب عنها وأمور أخرى عديدة خلال حواره لـ "سوبر كورة اضغط هنا Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوقى السعيد لـ"سوبر كورة": وليد سليمان شوه سمعتى عشان يدارى خيبة الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.