شكرا لقرائتكم خبر عن التونسى الصادق السالمى حكما لمباراة الأهلى وشبيبة الساورة فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" إدارة مباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى، فى الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة بدورى الأبطال للحكم التونسى الصادق السالمى، ويعاونه كل من الليبى عطية بن ساعد، والتونسى أيمن إسماعيل.

ويستضيف الأهلى نظيره شبيبة الساورة الجزائرى السبت المقبل فى الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتلقى الأهلي خسارة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا على يد فيتا كلوب بهدف دون رد بالأمس فى المباراة التي أقيمت على ملعب "الشهداء" ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.