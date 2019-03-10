شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ50.. هانى رمزى اكتشفه مصطفى يكن والصليبى أنهى مسيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل هانى رمزى، نجم الأهلى السابق ومدرب المنتخب الوطنى الحالى، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ50، حيث ولد أمير المحترفين فى العاشر من مارس عام 1969 بمحافظة القاهرة.

لعب هانى رمزى فى مركز المدافع بالنادى الأهلي ومنتخب الفراعنة ولقب بـ"أمير المحترفين" نظرًا لقضائه أكثر من 15 عامًا محترفًا فى الملاعب الأوروبية عقب كأس العالم 1990، حيث كان ضمن الكتيبة المصرية المشاركة فى مونديال إيطاليا.

ويعتبر مصطفى يكن مكتشف الموهبة الكروية لهانى رمزى بعدما قرر ضمه إلى أشبال القلعة الحمراء، وعقب تألقه مع الناشئين حصل رمزى على أول مكافأة فى حياته نظير التوقيع للأهلى وكانت 10 آلاف جنيه، ثم تدرج هانى فى أشبال المارد الأحمر لينضم للمنتخب الوطنى للناشئين حيث أصبح قائد فريق تحت 17 سنة والذى كان يتولى تدريبه فى ذلك الوقت أحمد رفعت.

وفى عام 1990 وعقب مونديال إيطاليا، بدأ هانى رمزى مشواره الاحترافى ليصبح نجم فريقه السويسرى نيوشاتل رغم صغر سنه ويطلق عليه السويسريون لقب "الصخرة" لما يتمتع به من صلابة وقوة فى مركز الليبرو.

Advertisements

هانى رمزى انتقل فى الميركاتو الصيفى عام 1994 إلى الدورى الألمانى، وتحديدًا إلى نادى فيردر بريمين أحد الأندية الكبرى فى ألمانيا مقابل مليون ونصف المليون دولار لمدة ثلاث سنوات، ليصبح أغلى لاعب مصرى بالإضافة لكونه الأول فى الدورى الألمانى.

بعد الحصول على كأس الأمم الأفريقية عام 1998 وبتوصية من مدرب نادى كايزرسلاوترن السابق أوتو ريهاجل انتقل هانى رمزى مع صديقه سمير كمونة من فيردر بريمين إلى كايزر سلاوترن، وكان الفريق وقتها يحمل لقب بطل الدورى الألمانى، ورغم أن مركز اللاعب هو قلب الدفاع إلا أن هانى أحرز مع كايزر سلاوترن 8 أهداف ليصبح المدافع الهداف.

فى أبريل 2003 تعرض هانى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى ما جعله خارج التشكيلة الأساسية لأكثر من عامين حتى قارب عقده مع كايزر سلاوترن على الانتهاء، فبدأ يفكر فى قبول عرض نادى الوحدة الإماراتى وتداولت الصحف العربية بعض الأخبار حول وجهة هانى رمزى المقبلة حتى أشيع أنه تقدم بطلب للعودة إلى ناديه القديم الأهلى، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من مانويل جوزيه مدرب الفريق آنذاك، مبررًا رفضه بعدم حاجة الفريق الآن إلى شراء لاعبين، وفى أكتوبر 2005 قرر هانى رمزى الاعتزال رسميًا .