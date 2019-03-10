شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 3 سناريوهات تنتظر الأهلي فى دورى الأبطال بعد الخسارة من فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هزيمة مخيبة للآمال تعرض لها فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والذى تلقى الخسارة الثانية خارج الديار فى خامس جولات المارد الأحمر بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، أمام فيتا كلوب الكونغولى بهدف نظيف.

هزيمة الأهلى أوقفت رصيده عند النقطة السابعة فى المركز الثانى بمجموعته، خلف شبيبة الساورة الجزائرى الذى تصدر المجموعة برصيد ثمانى نقاط عقب فوزه على سيمبا التنزانى بهدفين نظيفين، فى الوقت الذى حل فريق فيتا كلوب بالمركز الثالث بعد الأهلي برصيد سبع نقاط أيضاً بعد الرجوع لنتيجة المواجهات المباشرة بين الفريقين، وفى المركز الأخيرسيمبا التنزانى برصيد 6 نقاط.

فرصة أخيرة يمتلكها الأهلي الذى يستعد لخوض مباراته الأخيرة فى دور المجموعات أمام شبيبة الساورة فى المباراة المحدد لها 16 مارس الجارى باستاد برج العرب.

3 سيناريوهات تنتظر الأهلي، وصيف بطولة دورى أبطال أفريقيا فى الموسمين الماضيين، فى إطار منافسة الأحمر على اللقب الغائب عن القلعة الحمراء منذ التتويج الأخير فى 2014.

فوز الأهلى أمام شبيبة الساورة

وبذلك يصل المارد الأحمر إلى النقطة 10 فى جدول ترتيب المجموعة، ويتأهل مباشرة لدور ربع النهائى فى صدارة المجموعة بصرف النظر عن نتائج المباراة الأخرى، حتى إذا فاز فيتا كلوب على سيمبا فى تنزانيا، سيتأهل بطل مصر متصدرا بالرجوع لنتيجة المواجهات المباشرة بين الفريقين، وكان الأهلي قد فاز في برج العرب بهدفين نظيفين، فى مقابل خسارته فى الكونغو بهدف واحد فقط.

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تعادل الأهلي أمام شبيبة الساورة

سيرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 8، ويصبح للساورة 9 نقاط، وبذلك ينتظر عشاق القلعة الحمراء تعادل سيمبا وفيتا كلوب، لأنه فى حال فوز أيهما على الآخر سيتأهل مع شبيبة الساورة.

خسارة الأهلى أمام شبيبة الساورة

يعنى ذلك وداع المارد الأحمر البطولة، وسيتوقف رصيده عند 7 نقاط، وحال فوز فيتا كلوب أو سيمبا على الآخر يمنح المنتصر التأهل بصحبة الساورة على حساب الأهلي أو تعادلهما سيمنح البطاقة الثانية لفيتا كلوب الذى سيرتفع رصيده إلى 8 نقاط.