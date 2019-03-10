الزمالك عن فرص مشاركة "كهربا" أمام جورماهيا: "كل شىء وارد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بجهاز الزمالك أن فرص مشاركة محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق الأبيض، أمام جورماهيا الكينى قائمة، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال المصدر ذاته، إنه حتى الآن لم يخطر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، أى لاعب بإمكانية مشاركته من عدمه ولم يجر تقسيمة بين الأساسيين والبدلاء فى التدريبات الأخيرة، لذا تبقى فرص مشاركة كهربا من عدمه "واردة"، على أن يخطر المدير الفنى للفريق كافة اللاعبين بالتشكيل الأساسى خلال المحاضرة الفنية اليوم فى فندق الإقامة قبل التحرك للملعب فى السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد. وكان جروس ضم "كهربا" لقائمة معسكر الزمالك بالإسكندرية المكونة من 21 لاعباً استعداداً لمواجهة جورماهيا بعد رفع الإيقاف عن اللاعب من قبل مجلس الإدارة. ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة المركز الثالث برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ويأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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